Захарова прокомментировала сообщения о российском «шпионе» в Сербии
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«Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне — где-то за неделю, за несколько дней — появляются какие-то «интересные» сюжеты, выдаются за какие-то сенсации», — сказала она.
Как указала дипломат, «проходит время» и всё это «либо дезавуируется, либо оказывается наскоро состряпанной провокацией».
Таким образом она ответила на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.
По её словам, сначала нужно подтвердить все факты: когда снято видео, кто на нём изображён, кто это монтировал.
Ранее сербский лидер Александр Вучич подтвердил намерение отправиться с визитом 4 декабря в Россию.
20 ноября сербский таблоид Blic опубликовал материал, в котором говорилось, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при российском посольстве Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного офицера Сербии.