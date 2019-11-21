Захарова прокомментировала сообщения о российском «шпионе» в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая в ходе брифинга, прокомментировала появление видеозаписи с якобы российским шпионом в Сербии.

«Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне — где-то за неделю, за несколько дней — появляются какие-то «интересные» сюжеты, выдаются за какие-то сенсации», — сказала она.

Как указала дипломат, «проходит время» и всё это «либо дезавуируется, либо оказывается наскоро состряпанной провокацией».

Таким образом она ответила на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.

По её словам, сначала нужно подтвердить все факты: когда снято видео, кто на нём изображён, кто это монтировал.

Ранее сербский лидер Александр Вучич подтвердил намерение отправиться с визитом 4 декабря в Россию.

20 ноября сербский таблоид Blic опубликовал материал, в котором говорилось, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при российском посольстве Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного офицера Сербии.