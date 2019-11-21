Вучич подтвердил намерение посетить Россию 4 декабря

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Президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение совершить визит в Россию 4 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
Вучич подтвердил намерение посетить Россию 4 декабря
  • Reuters

Свои планы он подтвердил после встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко.

«Одной из тем встречи была подготовка рабочего визита президента Вучича в Российскую Федерацию 4 декабря и его разговора с президентом Путиным. Это станет 17-й встречей двух лидеров государств, третьей в этом году», — указали в администрации сербского лидера.

16 ноября Вучича доставили в отделение кардиологии Военно-медицинской академии Белграда из-за сердечно-сосудистых проблем, однако уже 18-го числа он был выписан из больницы и приступил к выполнению своих обязанностей.

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