Путин заявил о позитивном развитии отношений с Сербией

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сербским лидером Александром Вучичем отметил позитивное развитие отношений между Россией и Сербией.

«Наши отношения развиваются, и весьма позитивно, стратегическое партнёрство подтверждается ежедневной работой, это касается и политической сферы, касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, в 2018 году товарооборот между государствами вырос на 2%, за январь — сентябрь 2019 года — более чем на 9%.

Ранее Вучич назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным в ходе своего визита в Сочи, указав в их числе расширение торгового сотрудничества России и Сербии после подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

21 ноября сербский лидер подтвердил намерение посетить Россию с рабочим визитом 4 декабря.