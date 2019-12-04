Вучич назвал темы для обсуждения с Путиным в ходе переговоров в Сочи
- Reuters
«Мы будем разговаривать по всем ключевым вопросам, таким как Косово и Метохия, регион, двустороннее сотрудничество... Узнаем взгляд Путина на совокупную политическую ситуацию в Европе, Евразии и мире», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, Вучич надеется обсудить с Путиным расширение торгового сотрудничества России и Сербии после подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Ранее Вучич подтвердил намерение посетить Россию с рабочим визитом 4 декабря.