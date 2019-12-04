Вучич назвал темы для обсуждения с Путиным в ходе переговоров в Сочи

Короткая ссылка
Сербский лидер Александр Вучич назвал темы, которые планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным в ходе своего визита в Сочи.
Вучич назвал темы для обсуждения с Путиным в ходе переговоров в Сочи
  • Reuters

«Мы будем разговаривать по всем ключевым вопросам, таким как Косово и Метохия, регион, двустороннее сотрудничество... Узнаем взгляд Путина на совокупную политическую ситуацию в Европе, Евразии и мире», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Вучич надеется обсудить с Путиным расширение торгового сотрудничества России и Сербии после подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Ранее Вучич подтвердил намерение посетить Россию с рабочим визитом 4 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить