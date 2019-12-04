Вучич назвал темы для обсуждения с Путиным в ходе переговоров в Сочи

Сербский лидер Александр Вучич назвал темы, которые планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным в ходе своего визита в Сочи.

«Мы будем разговаривать по всем ключевым вопросам, таким как Косово и Метохия, регион, двустороннее сотрудничество... Узнаем взгляд Путина на совокупную политическую ситуацию в Европе, Евразии и мире», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Вучич надеется обсудить с Путиным расширение торгового сотрудничества России и Сербии после подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Ранее Вучич подтвердил намерение посетить Россию с рабочим визитом 4 декабря.