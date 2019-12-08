В Сербии назвали Россию самым главным союзником

Министр по инновациям в сербском правительстве Ненад Попович заявил, что у Сербии в настоящий момент «нет большего друга и союзника в защите её государственных и национальных интересов, чем Россия».

По его словам, Россия всегда, когда могла, помогала Сербии.

«А когда по своим внутренним причинам не могла (помочь), то никогда нам не мешала. Поэтому будем публично бороться против любых попыток представить Россию в негативном свете в Сербии», — цитирует РИА Новости Поповича.

Министр напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли Сербии и ЕАЭС открыло для сербского бизнеса рынок в 200 млн человек.

Он также отметил, что вместе с партнёрами из России Сербия «впервые за 30 лет развивает свои возможности по исследованию мирного атома».

Ранее крымская делегация во главе с зампредседателя совета министров Крыма постпредом президента России Георгием Мурадовым посетила Белград.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с радио Sputnik оценил отношения России и Сербии.