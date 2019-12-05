Крымская делегация обсудила в Белграде развитие сотрудничества в Европе
В состав делегации вошли представители крымского парламента и правительства, а также национальных общин полуострова.
Крымчан в парламенте приняла Сербская радикальная партия во главе с лидером Воиславом Шешелем.
«С руководством Сербской радикальной партии мы обменялись мнениями в отношении развития международной обстановки. Пришли к очень сходным выводам, к взаимопониманию, что требуется всей общественности Европы прилагать усилия к тому, чтобы мы вернулись в русло мирного сотрудничества», — сказал Мурадов.
Ранее бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым для общения с крымскими коллегами.