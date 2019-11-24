Бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым для установления контактов

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Бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым для общения с крымскими коллегами, сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
Бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым для установления контактов
  • РИА Новости

«Бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым в рамках бизнес-миссии для общения с представителями крымского бизнеса и установления потенциальных контактов», — сказала она РИА Новости.

В рамках визита состоится круглый стол «Диалог бизнеса Крым — Сирия: развитие торговых отношений».

Делегация также примет участие в конференции «The Most к успеху: экспортный потенциал Крыма», в которой также планируют поучаствовать представители бизнеса Чехии, Иордании, Индии, Ливана, Ирана, Белоруссии, Турции и других стран.

Ранее губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад посетил Севастополь, куда делегация арабской республики прибыла для налаживания связей двух регионов Сирии и России.

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