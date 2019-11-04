Губернатор из Сирии восхитился красотой Севастополя
- РИА Новости
Саад отметил красоту города.
«Господин заместитель губернатора рассказал по пути, какие замечательные места мы проезжаем, мы видели офицерский клуб, библиотеку, обратили внимание, насколько чист город, и на то, как в его окрестностях работают люди», — сказал сирийский губернатор, его слова приводит РИА Новости.
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