Губернатор из Сирии восхитился красотой Севастополя

Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад посетил Севастополь, куда делегация арабской республики прибыла для налаживания связей двух регионов Сирии и России.

Саад отметил красоту города.

«Господин заместитель губернатора рассказал по пути, какие замечательные места мы проезжаем, мы видели офицерский клуб, библиотеку, обратили внимание, насколько чист город, и на то, как в его окрестностях работают люди», — сказал сирийский губернатор, его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан, посетивший Крым со своей делегацией в апреле, оценил привлекательность российского региона для туристов.