Во Франции оценили туристическую привлекательность Крыма
«Каждый год Cercle Renaissance организует поездку в какую-либо страну... В этом году мы решили поехать в Москву и Крым», — цитирует РИА Новости де Ростолана.
По его словам, в Крыму делегация посетила Симферополь, Ялту, Балаклаву, Севастополь, Херсонес, Бахчисарай и Евпаторию.
«Это был дружеский визит, носящий культурный характер», — уточнил глава французской организации.
Де Ростолан отметил значительные инвестиции России в инфраструктуру региона, в частности, на строительство аэропорта Симферополя, Крымского моста и автодорог.
«Присоединение (Крыма. — RT) к России снова даёт значительные возможности. И, конечно, Крым будет иметь значительный успех у туристов», — заключил он.
В марте французский депутат от департамента Воклюз Жан Клод Буше поделился впечатлениями от визита в Ялту.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.