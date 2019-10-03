Во Франции оценили туристическую привлекательность Крыма

Президент французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан, посетивший Крым со своей делегацией в апреле, оценил привлекательность российского региона для туристов.

«Каждый год Cercle Renaissance организует поездку в какую-либо страну... В этом году мы решили поехать в Москву и Крым», — цитирует РИА Новости де Ростолана.

По его словам, в Крыму делегация посетила Симферополь, Ялту, Балаклаву, Севастополь, Херсонес, Бахчисарай и Евпаторию.

«Это был дружеский визит, носящий культурный характер», — уточнил глава французской организации.

Де Ростолан отметил значительные инвестиции России в инфраструктуру региона, в частности, на строительство аэропорта Симферополя, Крымского моста и автодорог.

«Присоединение (Крыма. — RT) к России снова даёт значительные возможности. И, конечно, Крым будет иметь значительный успех у туристов», — заключил он.

В марте французский депутат от департамента Воклюз Жан Клод Буше поделился впечатлениями от визита в Ялту.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.