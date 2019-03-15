В Крым прибыла делегация журналистов из девяти стран
- РИА Новости
«В пресс-туре принимают участие журналисты из Италии, Болгарии, Сирии, Франции, Польши, Латвии, Ливана, Литвы и Кубы», — уточнил собеседник агентства.
Ожидается, что представители западных СМИ пробудут на полуострове до 18 марта.
Иностранные журналисты планируют освещать праздничные мероприятия по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Ранее в Крыму анонсировали визит 16 марта представителей общественных объединений и журналистов из Германии.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.