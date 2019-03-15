В Крым прибыла делегация журналистов из девяти стран

Делегация журналистов из девяти стран прибыла в Крым с ознакомительным визитом. Об этом сообщил РИА Новости представитель Министерства внутренней политики, информации и связи республики.

«В пресс-туре принимают участие журналисты из Италии, Болгарии, Сирии, Франции, Польши, Латвии, Ливана, Литвы и Кубы», — уточнил собеседник агентства.

Ожидается, что представители западных СМИ пробудут на полуострове до 18 марта.

Иностранные журналисты планируют освещать праздничные мероприятия по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Ранее в Крыму анонсировали визит 16 марта представителей общественных объединений и журналистов из Германии.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.