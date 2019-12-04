Эксперт оценил отношения России и Сербии

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с радио Sputnik оценил отношения России и Сербии.

«Наши отношения с Сербией отличаются особой теплотой, и здесь важен исторический аспект, близость культурная, религиозная», — заявил он.

По его словам, Белград стремится в Евросоюз, но чётко держит курс на развитие взаимовыгодных отношений с Москвой.

Фёдоров также отметил сотрудничество двух стран в экономической и военно-технической сферах.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с сербским лидером Александром Вучичем заявил о позитивном развитии отношений между Россией и Сербией.