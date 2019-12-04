Эксперт оценил отношения России и Сербии

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с радио Sputnik оценил отношения России и Сербии.
Эксперт оценил отношения России и Сербии
  • РИА Новости

«Наши отношения с Сербией отличаются особой теплотой, и здесь важен исторический аспект, близость культурная, религиозная», — заявил он.

По его словам, Белград стремится в Евросоюз, но чётко держит курс на развитие взаимовыгодных отношений с Москвой.

Фёдоров также отметил сотрудничество двух стран в экономической и военно-технической сферах.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с сербским лидером Александром Вучичем заявил о позитивном развитии отношений между Россией и Сербией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить