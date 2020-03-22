«Регламентировать голоса оппозиции»: в бундестаге заявили о попытках дискредитировать политиков «как управляемых РФ»
- AFP
- © Tobias SCHWARZ
Фракция «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге подготовила в предварительной редакции запрос в правительство с требованием защитить свободу прессы и слова, а также отменить действие в ФРГ плана Еврокомиссии «по борьбе с дезинформацией». С текстом документа ознакомился RT.
План действий Еврокомиссии по активизации усилий по противодействию дезинформации в Европе и за её пределами был одобрен Евросоюзом в 2018 году. Он предполагает двукратное увеличение финансирования структур, задействованных в борьбе с дезинформацией. Одной из главных угроз для европейских государств была признана Россия и её так называемые дезинформационные кампании. Согласно этому плану, как указывают во фракции, граждане Евросоюза могут иметь доступ только к информации, предварительно проверенной сетью фактчекеров.
Депутаты АдГ в своём запросе подчёркивают, что требуемые ЕС меры несовместимы с принципами свободы выражения мнений, информации и печати, которые защищены Конституцией страны. Так, как указывают депутаты, план противоречит демократическим принципам, согласно которым свободные СМИ должны независимо оценивать политическую систему и заявления её представителей.
Во фракции считают, что эти меры приводят к тому, что во всевозможных СМИ в странах Европы, в том числе и в ФРГ, распространяются только однобокие правительственные и устраивающие власти ЕС новости или информация.
Как отметил в беседе с RT генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, на сегодняшний день в ЕС отсутствует чёткий механизм борьбы с любыми фейковыми новостями, из-за чего ряд западных стран призывает принять инициативы, которые на деле противоречат «демократическим ценностям».
«Многие страны, в том числе и в Европе, идут на явно избыточные, чрезмерные меры, которые действительно входят в конфликт с базовыми принципами и ценностями демократии. Большинство этих предложений в итоге не принимаются, потому что есть конституционные ограничения и судебная система. Но такие попытки отойти от принципов свободы и демократии были и, я думаю, ещё будут», — подчеркнул эксперт.
Это уже не первая инициатива ЕС и отдельных стран организации, ущемляющая права и свободы граждан. Ещё в 2016 году депутаты Европарламента приняли резолюцию о противодействии российским СМИ, где самыми опасными из СМИ были названы агентство Sputnik и телеканал RT. Как подчёркивал постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, комментируя европейскую резолюцию, двойные стандарты, в том числе в области свободы выражения мнения, стали нормой для Запада.
В феврале прошлого года Совет ЕС одобрил документ с заявлением об угрозе «российских источников» для выборов в Европарламент. Кроме того, как ранее заявляли в российском МИД, внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.
Мнимая угроза
«Альтернатива для Германии» в своём запросе подчёркивает, что основаниями для принятия Евросоюзом плана «по борьбе с дезинформацией» стали «химическая атака в Солсбери», а также кампании по дезинформации, которые приписываются прежде всего России.
При этом депутаты АдГ также подчёркивают, что в ответе немецких федеральных властей на запрос Левой партии, касающийся реализации инициативы ЕС, указывается, что правительство на данный момент не может оценить, как сильно дезинформация влияет на общество.
- Reuters
- © Andreas Gebert
«Даже если допустить, что названные там случаи были российской дезинформационной кампанией, остаётся неясно, как они могли оказать достойное упоминания влияние на оценку европейских организаций и институтов стран-участниц, чтобы создать угрозу, как это называется в плане действий, например, для хода свободных и честных выборов в Европейский парламент, не говоря уже о демократии», — говорится в документе.
В бундестаге указывают, что приведённые в плане действий ЕС примеры, касающиеся России, «совершенно точно не были пригодны и не годятся для того, чтобы решающим образом повлиять на какие-либо демократические процессы или выборы внутри ЕС».
Следовательно, как указывается в обращении «Альтернативы для Германии», нет абсолютно никаких оснований полагать, что именно Россия каким-то образом «оказывает угрожающее влияние на общественный дискурс в ФРГ».
«Пикантным образом там, однако, обозначено, что федеральному правительству при этом известны в качестве источников дезинформации террористические организации, такие как «Исламское государство»*, а также преступные группировки, связанные с незаконным пересечением границы. Однако они как раз и не являются теми, против кого должен быть направлен план действий ЕС по пресечению дезинформации», — подчёркивается в документе.
Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о своей непричастности к атаке в Солсбери. Кроме того, как ранее сообщало посольство России, Лондон не смог доказать причастность Москвы к этим событиям.
Опровергали российские власти и обвинения в подрыве демократии в других странах. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва, в отличие от Вашингтона и его союзников, никогда не вмешивается во внутренние дела ни ЕС, ни остальных государств.
Как объяснил в беседе с RT германский политолог Александр Рар, изначально все западные СМИ и либеральные политики голословно отвергали любые доводы о непричастности России к инциденту в Солсбери, а все антироссийские действия осуществлялись под давлением Великобритании и США, которые призывали ЕС признать РФ главной виновницей.
«Бундестаг просто из солидарности с теми странами, которые хотят видеть Россию в качестве врага, поддерживает и будет поддерживать такие планы. Просто чтобы не поругаться с поляками, англичанами, прибалтами. Страхи, фобии и комплексы этих стран ближе главным европейским странам, таким как Франция и Германия, чем дружба с Россией. К сожалению, это одна из проблем нашей современности», — подчеркнул он.
Дискредитировать оппозиционные партии
Как подчёркивается в документе АдГ, тот факт, что ЕС всё-таки отваживается приводить в качестве основного аргумента инцидент в Солсбери, чтобы ограничить по всему ЕС свободу мнений, информации и печати для собственных граждан, прикрываясь планом по «борьбе с дезинформацией», создаёт для них самих репутацию распространителей дезинформации.
«В действительности речь идёт вообще не о российском влиянии на политику и выборы в ЕС, а о том, чтобы регламентировать критические голоса оппозиции внутри стран и вдобавок целенаправленно дискредитировать их как управляемых Россией», — отмечают в бундестаге.
Александр Рар подчёркивает: на сегодняшний день в Германии есть только две политические силы, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, — это АдГ и Левая партия. При этом они считают себя политическими соперниками и не делают совместных выступлений. Однако оба оппозиционных блока понимают, что в либеральных элитах рассматривают Россию в качестве врага демократии, и используют это в политической борьбе.
«В либеральном консенсусе элит Германии происходит то, что происходит и в либеральных элитах США. Там Россию в последние десять лет рассматривают как врага либеральной демократии. Причём не разбираются в фактах, а просто поголовно обвиняют её в том, что она вмешивается в европейские дела и пытается расшатать ЕС. Абсолютно бесплодные заявления, но они так часто повторяются и на таком высоком уровне, что стали виртуальной реальностью, которую вдолбили в головы европейскому населению. К сожалению, либеральное общество Запада живёт с пониманием того, что у него высшая мораль и оно всегда право, а тот, кто не разделяет эту точку зрения, нелегитимен и занимается пропагандой», — заключил политолог.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.