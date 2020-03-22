«Регламентировать голоса оппозиции»: в бундестаге заявили о попытках дискредитировать политиков «как управляемых РФ»

Фракция «Альтернативы для Германии» назвала принятый ЕС план по «противодействию дезинформации» нарушением свободы слова. Кроме того, заявления об угрозе европейской демократии со стороны России, которые стали причиной одобрения этого плана, не имеют под собой оснований, говорится в обращении фракции к федеральному правительству страны, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, в действительности речь идёт не о российском влиянии на политику и выборы в ЕС, а о том, чтобы регламентировать критические голоса оппозиции внутри стран-членов и «целенаправленно дискредитировать их как управляемых Россией». Как отметили опрошенные RT эксперты, в последние годы принимаемые Евросоюзом меры идут вразрез с принципами демократии и свободы слова, а антироссийская риторика используется в качестве инструмента внутриполитической борьбы.

Фракция «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге подготовила в предварительной редакции запрос в правительство с требованием защитить свободу прессы и слова, а также отменить действие в ФРГ плана Еврокомиссии «по борьбе с дезинформацией». С текстом документа ознакомился RT.

План действий Еврокомиссии по активизации усилий по противодействию дезинформации в Европе и за её пределами был одобрен Евросоюзом в 2018 году. Он предполагает двукратное увеличение финансирования структур, задействованных в борьбе с дезинформацией. Одной из главных угроз для европейских государств была признана Россия и её так называемые дезинформационные кампании. Согласно этому плану, как указывают во фракции, граждане Евросоюза могут иметь доступ только к информации, предварительно проверенной сетью фактчекеров.

Депутаты АдГ в своём запросе подчёркивают, что требуемые ЕС меры несовместимы с принципами свободы выражения мнений, информации и печати, которые защищены Конституцией страны. Так, как указывают депутаты, план противоречит демократическим принципам, согласно которым свободные СМИ должны независимо оценивать политическую систему и заявления её представителей.

Во фракции считают, что эти меры приводят к тому, что во всевозможных СМИ в странах Европы, в том числе и в ФРГ, распространяются только однобокие правительственные и устраивающие власти ЕС новости или информация.

Как отметил в беседе с RT генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, на сегодняшний день в ЕС отсутствует чёткий механизм борьбы с любыми фейковыми новостями, из-за чего ряд западных стран призывает принять инициативы, которые на деле противоречат «демократическим ценностям».

«Многие страны, в том числе и в Европе, идут на явно избыточные, чрезмерные меры, которые действительно входят в конфликт с базовыми принципами и ценностями демократии. Большинство этих предложений в итоге не принимаются, потому что есть конституционные ограничения и судебная система. Но такие попытки отойти от принципов свободы и демократии были и, я думаю, ещё будут», — подчеркнул эксперт.

Это уже не первая инициатива ЕС и отдельных стран организации, ущемляющая права и свободы граждан. Ещё в 2016 году депутаты Европарламента приняли резолюцию о противодействии российским СМИ, где самыми опасными из СМИ были названы агентство Sputnik и телеканал RT. Как подчёркивал постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, комментируя европейскую резолюцию, двойные стандарты, в том числе в области свободы выражения мнения, стали нормой для Запада.

В феврале прошлого года Совет ЕС одобрил документ с заявлением об угрозе «российских источников» для выборов в Европарламент. Кроме того, как ранее заявляли в российском МИД, внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.

Мнимая угроза

«Альтернатива для Германии» в своём запросе подчёркивает, что основаниями для принятия Евросоюзом плана «по борьбе с дезинформацией» стали «химическая атака в Солсбери», а также кампании по дезинформации, которые приписываются прежде всего России.

При этом депутаты АдГ также подчёркивают, что в ответе немецких федеральных властей на запрос Левой партии, касающийся реализации инициативы ЕС, указывается, что правительство на данный момент не может оценить, как сильно дезинформация влияет на общество.

Reuters

© Andreas Gebert

«Даже если допустить, что названные там случаи были российской дезинформационной кампанией, остаётся неясно, как они могли оказать достойное упоминания влияние на оценку европейских организаций и институтов стран-участниц, чтобы создать угрозу, как это называется в плане действий, например, для хода свободных и честных выборов в Европейский парламент, не говоря уже о демократии», — говорится в документе.

В бундестаге указывают, что приведённые в плане действий ЕС примеры, касающиеся России, «совершенно точно не были пригодны и не годятся для того, чтобы решающим образом повлиять на какие-либо демократические процессы или выборы внутри ЕС».

Следовательно, как указывается в обращении «Альтернативы для Германии», нет абсолютно никаких оснований полагать, что именно Россия каким-то образом «оказывает угрожающее влияние на общественный дискурс в ФРГ».

«Пикантным образом там, однако, обозначено, что федеральному правительству при этом известны в качестве источников дезинформации террористические организации, такие как «Исламское государство»*, а также преступные группировки, связанные с незаконным пересечением границы. Однако они как раз и не являются теми, против кого должен быть направлен план действий ЕС по пресечению дезинформации», — подчёркивается в документе.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о своей непричастности к атаке в Солсбери. Кроме того, как ранее сообщало посольство России, Лондон не смог доказать причастность Москвы к этим событиям.

Опровергали российские власти и обвинения в подрыве демократии в других странах. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва, в отличие от Вашингтона и его союзников, никогда не вмешивается во внутренние дела ни ЕС, ни остальных государств.

Как объяснил в беседе с RT германский политолог Александр Рар, изначально все западные СМИ и либеральные политики голословно отвергали любые доводы о непричастности России к инциденту в Солсбери, а все антироссийские действия осуществлялись под давлением Великобритании и США, которые призывали ЕС признать РФ главной виновницей.

«Бундестаг просто из солидарности с теми странами, которые хотят видеть Россию в качестве врага, поддерживает и будет поддерживать такие планы. Просто чтобы не поругаться с поляками, англичанами, прибалтами. Страхи, фобии и комплексы этих стран ближе главным европейским странам, таким как Франция и Германия, чем дружба с Россией. К сожалению, это одна из проблем нашей современности», — подчеркнул он.

Дискредитировать оппозиционные партии

Как подчёркивается в документе АдГ, тот факт, что ЕС всё-таки отваживается приводить в качестве основного аргумента инцидент в Солсбери, чтобы ограничить по всему ЕС свободу мнений, информации и печати для собственных граждан, прикрываясь планом по «борьбе с дезинформацией», создаёт для них самих репутацию распространителей дезинформации.

«В действительности речь идёт вообще не о российском влиянии на политику и выборы в ЕС, а о том, чтобы регламентировать критические голоса оппозиции внутри стран и вдобавок целенаправленно дискредитировать их как управляемых Россией», — отмечают в бундестаге.

Александр Рар подчёркивает: на сегодняшний день в Германии есть только две политические силы, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, — это АдГ и Левая партия. При этом они считают себя политическими соперниками и не делают совместных выступлений. Однако оба оппозиционных блока понимают, что в либеральных элитах рассматривают Россию в качестве врага демократии, и используют это в политической борьбе.

«В либеральном консенсусе элит Германии происходит то, что происходит и в либеральных элитах США. Там Россию в последние десять лет рассматривают как врага либеральной демократии. Причём не разбираются в фактах, а просто поголовно обвиняют её в том, что она вмешивается в европейские дела и пытается расшатать ЕС. Абсолютно бесплодные заявления, но они так часто повторяются и на таком высоком уровне, что стали виртуальной реальностью, которую вдолбили в головы европейскому населению. К сожалению, либеральное общество Запада живёт с пониманием того, что у него высшая мораль и оно всегда право, а тот, кто не разделяет эту точку зрения, нелегитимен и занимается пропагандой», — заключил политолог.





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.