В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России

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В Европарламенте призывают разработать эффективную стратегию борьбы с «дезинформацией» со стороны России. Об этом говорится в представленной резолюции ЕП, с текстом которой ознакомился RT.
В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России
  • Reuters

«Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды, в частности, и призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации», — говорится в документе.

Кроме того, авторы резолюции утверждают, что Россия якобы причастна к финансированию западных избирательных кампаний.

При этом в ЕП ссылаются на данные «нескольких расследований», примеров которых не приводят.

Российские власти не раз опровергали безосновательные обвинения Запада во влиянии на выборы и в распространении пропаганды.

В марте Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится предложение разработать правовую базу для борьбы с гибридными угрозами.

В документе, в частности, говорилось о необходимости «повысить осведомлённость о дезинформационных кампаниях России, которые являются основным источником дезинформации в Европе».

В Госдуме, комментируя решение Европарламента, отметили, что ничего общего с действительностью резолюция Европейского парламента не имеет.

Подробнее — в материале RT.

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