«Мы этого допустить не можем»: В Госдуме создали комиссию для расследования иностранного вмешательства в дела России

В Госдуме создали комиссию из 12 депутатов, которые будут расследовать случаи вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это вызвано участием представителей третьих стран в организации протестов в Москве. Первое заседание комиссии состоится 23 августа, а материалы, которые начнут расследовать, могут быть впоследствии переданы правоохранительным органам.

В Госдуме России создали комиссию по расследованию случаев вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны. В составе органа 12 депутатов: шесть от «Единой России» и по два от других фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Они прервут свой отпуск, чтобы начать работу незамедлительно.

«Мы видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва!», призывы — всё это говорит о вмешательстве в дела РФ. Мы этого допустить не можем. В связи с этим принято решение о создании комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела нашей страны», — сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что материалы, которые выработает комиссия, впоследствии могут быть переданы в правоохранительные органы. Сами же выводы могут прозвучать в рамках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«И также направить свои предложения ряду стран, которые этим не просто грешат, а цинично попирают наш суверенитет, пытаются вмешиваться в дела РФ, осуществляют действия, несовместимые ни с законами нашей страны, ни с международными правилами и нормами», — подчеркнул Володин.

В дальнейшем наработки этой комиссии могут быть использованы для внесения поправок в законодательство. Создание такого органа поддержали руководители фракций, в том числе глава КПРФ Геннадий Зюганов и председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Первое заседание комиссии пройдёт 23 августа.

«Посольство США вовлечено в эту деятельность»

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что внешнеполитическое ведомство обсудит с властями США и Германии вмешательство диппредставителей и сотрудников СМИ этих стран во внутренние дела России.

«Как до субботних хождений посольство США активнейшим образом было вовлечено во всю эту деятельность как в закрытом формате, об этом мы им скажем отдельно, так и в открытом, об этом я могу сказать сейчас», — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 4 августа.

Захарова отметила, что посольство США в соцсетях опубликовало маршрут несогласованного митинга, детально описав запланированные мероприятия и в конце всё-таки призвав граждан избегать участия в нём.

«Но, как мы понимаем, 90% информации как раз призывало людей подключиться к этому мероприятию», — подчеркнула она.

Также Захарова рассказала о том, что во вмешательстве принимали участие и некоторые СМИ, в частности русскоязычное подразделение немецкого телеканала с государственным финансированием Deutsche Welle.

«Я считаю, это феноменальный прокол западных СМИ и журналистов, когда Deutsche Welle на русском языке публикует призыв: «Москвичи, выходите», «Москва, выходи». Вот именно так, антижурналистски они как бы освещают то, что происходит у нас в стране», — добавила официальный представитель МИД России.

Для сравнения первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев предложил представить, что было бы, если бы телеканал RT или агентство Sputnik опубликовали призывы «Берлин , выходи» или «Париж, выходи».

«Размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированные акции в Москве, прямые призывы по государственным каналам — «Голосу Америки»*, немецком государственном канале Deutsche Welle — к участию в несанкционированных акциях, на наш взгляд, являются примерами открытого вмешательства во внутренние дела России», — констатировал депутат.

«Русский след»

Стоит отметить, что Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. При этом доказательств этому предоставлено не было. Так, наиболее громкая история связана с «российским вмешательством» в выборы президента США в 2016 году, когда победу одержал миллиардер Дональд Трамп.

Со дня его победы и до сих пор американские СМИ и представители политических кругов бездоказательно обвиняют Москву во вмешательстве в ход выборов. В частности, утверждалось, что Россия сотрудничала с избирательным штабом Трампа. Для проведения расследования был привлечён спецпрокурор США Роберт Мюллер. При этом в Москве неоднократно отмечали абсурдность и бездоказательность обвинений.

В апреле этого года был опубликован доклад по итогам расследования, и в нём говорилось, что никаких следов связей между Москвой и штабом Трампа нет. МИД РФ, проанализировав документ, отметил, что там отсутствуют и какие-либо свидетельства «вмешательства» в принципе.

«Не аккредитовали RT и Sputnik»

Выдвигаются обвинения и в адрес российских СМИ. Так, в июле журналистов RT и Sputnik не допустили на конференцию по свободе прессы, которая проходила в Лондоне с 10 по 11 июля. Позже представитель британского МИДа пояснил причину отказа в аккредитации.

«Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активного участия в распространении дезинформации», — заявили в Форин-офисе.

Комментируя отказ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронически предположила, что организаторы сказали не «Sorry, we are full» которая переводится как «Извините, свободных мест нет», а «Sorry, we are fool», то есть «Простите, мы дураки».

Особенное давление оказывают на российские СМИ власти в прибалтийских странах.

В мае этого года в литовском аэропорту был задержан шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем. Поводом для задержания и дальнейшего допроса стала якобы «угроза нацбезопасности Литвы», сообщил журналист. Впоследствии Касему на 5 лет был запрещён въезд в страну. Стоит отметить, что журналист имеет литовское гражданство.

24 июля власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv, принадлежащий МИА «Россия сегодня». Причиной блокировки стала угроза, которую сайт якобы представляет для суверенитета Украины. В МИД России заявили, что рассматривают блокировку ресурса как «очевидное стремление официальной Риги зачистить свое информационное пространство от независимых и не подконтрольных государству СМИ».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.