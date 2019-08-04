МИД России обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД направит официальные обращения к американской и немецкой сторонам по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированной акции в Москве. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — цитирует её ТАСС.

По словам дипломата, в несанкционированные акции в Москве было вовлечено посольство США. Захарова, в частности, отметила, что американская дипмиссия опубликовала маршрут прохождения акции, причём, по её словам, он был расписан «попунктно, просто поминутно», а просьба избегать следования по нему находилась в самом конце документа.

«90% этой информации как раз таки призывало людей подключиться к этому мероприятию», — сказала официальный представитель российского МИД.

Кроме того, дипломат упомянула деятельность немецкого вещателя Deutsche Welle.

Как она указала, публикация Deutsche Welle на русском языке призыва к жителям Москвы выходить на несанкционированную акцию была «феноменальным проколом».

«К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны — тем более речь идёт о канале, который имеет государственное финансирование», — добавила она.

В субботу, 3 августа, в Москве прошла несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Участники прошли маршем по Бульварному кольцу.

В несогласованном мероприятии, по данным МВД, приняли участие около 1,5 тыс. человек, порядка 600 были задержаны.

2 августа в Мосгорсуде заявили, что столичные суды арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля.

Кроме того, Следственный комитет сообщил о задержании пяти человек в рамках дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля.

После митинга было возбуждено три уголовных дела о применении насилия к представителю власти. Также было возбуждено дело о массовых беспорядках.