МИД России обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
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«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — цитирует её ТАСС.
По словам дипломата, в несанкционированные акции в Москве было вовлечено посольство США. Захарова, в частности, отметила, что американская дипмиссия опубликовала маршрут прохождения акции, причём, по её словам, он был расписан «попунктно, просто поминутно», а просьба избегать следования по нему находилась в самом конце документа.
«90% этой информации как раз таки призывало людей подключиться к этому мероприятию», — сказала официальный представитель российского МИД.
Кроме того, дипломат упомянула деятельность немецкого вещателя Deutsche Welle.
Как она указала, публикация Deutsche Welle на русском языке призыва к жителям Москвы выходить на несанкционированную акцию была «феноменальным проколом».
«К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны — тем более речь идёт о канале, который имеет государственное финансирование», — добавила она.
В субботу, 3 августа, в Москве прошла несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Участники прошли маршем по Бульварному кольцу.
В несогласованном мероприятии, по данным МВД, приняли участие около 1,5 тыс. человек, порядка 600 были задержаны.
2 августа в Мосгорсуде заявили, что столичные суды арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля.
Кроме того, Следственный комитет сообщил о задержании пяти человек в рамках дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля.
После митинга было возбуждено три уголовных дела о применении насилия к представителю власти. Также было возбуждено дело о массовых беспорядках.