Московские суды арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля

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Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что московские суды за неделю отправили под арест 88 участников несанкционированной акции 27 июля и оштрафовали 332 человека.
Московские суды арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля
  • Reuters

«Всего за минувшую рабочую неделю в суды Москвы поступили 1038 дел об административных правонарушениях, составленных в связи с событиями 27 июля. Подавляющее большинство материалов составлены по различным частям ст. 20.2 КоАП России», — цитирует Солопову РИА Новости.

По её словам, из этих дел уже рассмотрены 422.

«Штрафы от 10 тыс. рублей и выше. Аресты от трёх суток и выше. 12 материалов возвращены», — добавила пресс-секретарь.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек.

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