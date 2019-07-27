МВД назвало число участников несогласованной акции в Москве

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В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Москве сообщили, что в несогласованной акции в центре российской столицы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, в том числе около 700 сотрудников СМИ и блогеров.
МВД назвало число участников несогласованной акции в Москве
  • © Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Об этом говорится в сообщении на сайте главка МВД.

«В несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своём участии в освещении акции», — заявили в ведомстве.

Ранее в Главном управлении МВД по Москве сообщили о задержании 295 участников несогласованной акции в центре Москвы. По данным полиции, значительная часть задержанных не являются жителями столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя призывы к участию в несогласованной акции, заявил, что порядок в столице будет обеспечен в соответствии с законом.

24 июля СК возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий в связи с проведением несогласованных митингов в Москве.

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