МВД: в Москве на несогласованной акции задержали 295 человек

Полицейские и сотрудники ОМОН задержали 295 человек за нарушения общественного порядка на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по столице.

«На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержаны 295 человек», — сообщили в ведомстве.

В МВД добавили, что значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы. Всех задержанных доставляют в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал призывы к проведению несанкционированного митинга в центре столицы.

По его словам, попытки ультиматумов и организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Собянин отметил, что порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом.