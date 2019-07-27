МВД: в Москве на несогласованной акции задержали 295 человек

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Полицейские и сотрудники ОМОН задержали 295 человек за нарушения общественного порядка на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по столице.
МВД: в Москве на несогласованной акции задержали 295 человек
  • Reuters

«На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержаны 295 человек», — сообщили в ведомстве.

В МВД добавили, что значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы. Всех задержанных доставляют в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал призывы к проведению несанкционированного митинга в центре столицы.

По его словам, попытки ультиматумов и организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Собянин отметил, что порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом. 

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