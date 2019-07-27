МВД: в Москве на несогласованной акции задержали 295 человек
- Reuters
«На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержаны 295 человек», — сообщили в ведомстве.
В МВД добавили, что значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы. Всех задержанных доставляют в территориальные отделы полиции для разбирательства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал призывы к проведению несанкционированного митинга в центре столицы.
По его словам, попытки ультиматумов и организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Собянин отметил, что порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом.