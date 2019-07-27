Собянин прокомментировал призывы к проведению несогласованной акции в Москве

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал призывы к проведению несогласованной акции в центре столицы в субботу, 27 июля. Он отметил, что попытки ультиматумов и организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут, порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.
Собянин прокомментировал призывы к проведению несогласованной акции в Москве
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов», — говорится в сообщении мэра в Twitter.

Собянин добавил, что, по данным правоохранительных органов, готовятся серьёзные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

«Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — подчеркнул он.

Ранее МИД России ответил в Twitter на сообщение посольства Германии о «беспокойстве» по поводу выборов в Мосгордуму, призвав ведомство не вмешиваться во внутренние дела государств.

24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.

Также сообщалось о проведении обысков у ряда незарегистрированных кандидатов в МГД.

В четверг, 25 июля, оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.

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