МИД ответил на пост посольства ФРГ о беспокойстве из-за выборов в МГД

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МИД России ответил в Twitter на сообщение посольства Германии о «беспокойстве» по поводу выборов в Мосгордуму, призвав ведомство не вмешиваться во внутренние дела государств.
МИД ответил на пост посольства ФРГ о беспокойстве из-за выборов в МГД
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«Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении министерства.

Ответ последовал за публикацией посольством ФРГ сообщения о том, что в России «власти не допустили» к выборам в МГД «многих оппозиционеров»

«Последовали обыски и задержания известных политиков. Все это нас крайне беспокоит. Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно», — заявили в немецком дипломатическом ведомстве.

24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.

Также сообщалось о проведении обысков у ряда незарегистрированных кандидатов в МГД.

В четверг, 25 июля, оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве. По его словам, ночью ему позвонил неизвестный и пригласил в СК. Звонивший не представился. В свою очередь, Дмитрий Гудков рассказал, что его вызывали ещё на два допроса по уголовному делу о воспрепятствовании работы избирательных комиссий.

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