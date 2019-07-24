СК возбудил дело по факту несогласованных митингов у Мосгоризбиркома

Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.

Как сообщили в московском управлении ведомства, «участники одного из движений» для оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их деятельности организовали в Москве заведомо незаконные и «несогласованные митинги и пикетирования зданий и помещений Мосгоризбиркома».

«Также действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий», — добавили в СК.

Там уточнили, что возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК России («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

Следователи допросят организаторов и участников несогласованных митингов.

14 июля в МВД сообщили, что около 1 тыс. человек участвуют в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.

Позднее в этот же день полицейские задержали более 25 человек, в том числе организаторов мероприятия.