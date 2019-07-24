СК возбудил дело по факту несогласованных митингов у Мосгоризбиркома

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
СК возбудил дело по факту несогласованных митингов у Мосгоризбиркома
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как сообщили в московском управлении ведомства, «участники одного из движений» для оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их деятельности организовали в Москве заведомо незаконные и «несогласованные митинги и пикетирования зданий и помещений Мосгоризбиркома».

«Также действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий», — добавили в СК.

Там уточнили, что возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК России («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

Следователи допросят организаторов и участников несогласованных митингов.

14 июля в МВД сообщили, что около 1 тыс. человек участвуют в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.

Позднее в этот же день полицейские задержали более 25 человек, в том числе организаторов мероприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить