Более 25 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы

Полицейские задержали более 25 человек на несогласованной акции в центре Москвы, в том числе задержаны организаторы мероприятия, сообщили в городском управлении МВД.

Как отметили в ведомстве, в центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома.

«На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали. В связи с чем за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП России, были задержаны более 25 человек, в том числе ряд организаторов несогласованной акции», — цитирует МВД РИА Новости.

Как добавили в ведомстве, задержанных доставляют в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Агентство также отмечает, что среди задержанных — оппозиционер и кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин. Как сообщается, сотрудники полиции объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись, в ответ на что участники начали скандировать лозунги, отказываясь покидать сквер у здания избиркома.

Ранее в МВД сообщили, что около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.