Гудкова вызвали в московский СК
- Reuters
«Я сразу по телефону сказал, что без повестки никуда не пойду. Обещали прислать повестку. Уже 10:15 утра, но пока никто ничего не приносил», — цитирует политика ТАСС.
Кроме того, он рассказал, что его сын Дмитрий Гудков прибыл с адвокатом на допрос в здание столичного СК.
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля. Сообщается, что он пробыл там несколько минут и вышел, не дав никаких комментариев.
Накануне вечером правоохранительные органы провели обыски у ряда незарегистрированных кандидатов в МГД.
24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.