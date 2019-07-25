Гудкова вызвали в московский СК

Короткая ссылка
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве. По его словам, ночью ему позвонил неизвестный и пригласил в СК. Звонивший не представился.
Гудкова вызвали в московский СК
  • Reuters

«Я сразу по телефону сказал, что без повестки никуда не пойду. Обещали прислать повестку. Уже 10:15 утра, но пока никто ничего не приносил», — цитирует политика ТАСС.

Кроме того, он рассказал, что его сын Дмитрий Гудков прибыл с адвокатом на допрос в здание столичного СК.

Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля. Сообщается, что он пробыл там несколько минут и вышел, не дав никаких комментариев.

Накануне вечером правоохранительные органы провели обыски у ряда незарегистрированных кандидатов в МГД.

24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить