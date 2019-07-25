Гудкова вызвали в московский СК

Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве. По его словам, ночью ему позвонил неизвестный и пригласил в СК. Звонивший не представился.

«Я сразу по телефону сказал, что без повестки никуда не пойду. Обещали прислать повестку. Уже 10:15 утра, но пока никто ничего не приносил», — цитирует политика ТАСС.

Кроме того, он рассказал, что его сын Дмитрий Гудков прибыл с адвокатом на допрос в здание столичного СК.

Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля. Сообщается, что он пробыл там несколько минут и вышел, не дав никаких комментариев.

Накануне вечером правоохранительные органы провели обыски у ряда незарегистрированных кандидатов в МГД.

24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.