В Москве завели три дела о насилии по отношению к представителю власти

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По фактам применения насилия к представителю власти во время несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в центре Москвы, возбуждено три уголовных дела.
В Москве завели три дела о насилии по отношению к представителю власти
  • Reuters

Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Возбуждено и расследуется три уголовных дела по признакам преступления... применение насилия в отношении представителя власти», — сообщила Иванова.

По её словам, также организованы проверки по фактам применения на акции 27 июля насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

Также СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в связи с несогласованной акцией в центре Москвы.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным ГУ МВД по столице, в акциии приняли участие около 3,5 тыс. человек

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