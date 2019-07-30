После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы.
После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК России («Массовые беспорядки»)», — заявила она.

Ранее первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, комментируя последний несанкционированный митинг в Москве, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

Несогласованная акция прошла в Москве в субботу, 27 июля. В МВД заявили, что участие в ней приняли около 3,5 тыс. человек

В суды поступило более 220 административных материалов в отношении организаторов и участников незаконного митинга. Под арест отправлены свыше 60 человек.

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