После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК России («Массовые беспорядки»)», — заявила она.

Ранее первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, комментируя последний несанкционированный митинг в Москве, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

Несогласованная акция прошла в Москве в субботу, 27 июля. В МВД заявили, что участие в ней приняли около 3,5 тыс. человек.

В суды поступило более 220 административных материалов в отношении организаторов и участников незаконного митинга. Под арест отправлены свыше 60 человек.