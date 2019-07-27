МВД: в Москве на несогласованной акции задержали более 1000 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали 1074 человека за различные правонарушения на несанкционированной акции в Москве.

«На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека», — указывается в заявлении ведомства.

Ранее в МВД сообщили, что полицейские и сотрудники ОМОН задержали 295 человек за нарушения общественного порядка на несогласованной акции в центре Москвы.

Также в ведомстве рассказали, что в несогласованной акции приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, в том числе около 700 сотрудников СМИ и блогеров.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал призывы к проведению несанкционированного митинга в центре столицы.