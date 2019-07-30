Генпрокуратура предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, комментируя последний несанкционированный митинг в Москве, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

«Прокурорам следует жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан», — цитирует РИА Новости Буксмана.

Несогласованная акция прошла в Москве в субботу, 27 июля. В МВД заявили, что участие в ней приняли около 3,5 тыс. человек. За различные правонарушения задержаны 1074 человека.

Ранее стало известно, что участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.