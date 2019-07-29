Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд.
«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Коваленко меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 сентября», — сообщила судья Татьяна Изотова.
Она также заявила, что Коваленко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».
По информации следователя, вину в содеянном подозреваемый признал.
В МВД заявили, что участие в несогласованной акции приняли порядка 3,5 тыс. человек. За различные правонарушения задержано 1074 человека.