Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

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Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Коваленко меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 сентября», — сообщила судья Татьяна Изотова.

Она также заявила, что Коваленко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».

По информации следователя, вину в содеянном подозреваемый признал.

В МВД заявили, что участие в несогласованной акции приняли порядка 3,5 тыс. человек. За различные правонарушения задержано 1074 человека.

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