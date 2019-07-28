МВД завершило разбирательство с участниками несогласованной акции в Москве

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ГУ МВД по Москве сообщило, что сотрудники правоохранительных органов завершили разбирательство с гражданами, которые были задержаны на несанкционированной акции в центре столицы.
МВД завершило разбирательство с участниками несогласованной акции в Москве
  • Reuters

«Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что в отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на акции составили необходимые документы.

По данным МВД, более 600 нарушителей не являются жителями российской столицы.

27 июля сотрудники правоохранительных органов задержали более 1000 человек за правонарушения на несанкционированной акции в Москве.

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