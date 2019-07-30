Более 60 человек арестованы после несогласованной акции в Москве
- Reuters
«К настоящему времени в судах было зарегистрировано 278 административных материалов. По 61 из них судом вынесено решение о назначении наказания в виде административного ареста», — приводит её слова Интерфакс.
Солопова отметила, что ещё по 161 материалу назначен административный штраф.
Таким образом, на рассмотрении остаётся около 55 материалов.
По данным МВД, участие в несогласованной акции приняли около 3,5 тыс. человек. За различные правонарушения задержаны 1074 человека.