Более 60 человек арестованы после несогласованной акции в Москве

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Московские суды рассмотрели более 220 административных материалов в отношении организаторов и участников несанкционированной акции 27 июля. Под арест отправлены свыше 60 человек, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Более 60 человек арестованы после несогласованной акции в Москве
  • Reuters

«К настоящему времени в судах было зарегистрировано 278 административных материалов. По 61 из них судом вынесено решение о назначении наказания в виде административного ареста», — приводит её слова Интерфакс.

Солопова отметила, что ещё по 161 материалу назначен административный штраф.

Таким образом, на рассмотрении остаётся около 55 материалов.

По данным МВД, участие в несогласованной акции приняли около 3,5 тыс. человек. За различные правонарушения задержаны 1074 человека.

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