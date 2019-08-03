На несогласованной акции в центре Москвы задержали около 600 человек

Число задержанных за различные правонарушения на несогласованной акции в центре Москвы возросло до 600, сообщили в городском управлении МВД.

РИА Новости

«В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек», — отметили в ведомстве. Ранее сообщалось о 30 задержанных за нарушение порядка. 2 августа в Мосгорсуде сообщили, что столичные суды арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля. После митинга 27 июля СК возбудил дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.