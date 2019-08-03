На несогласованной акции в центре Москвы задержали около 600 человек

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Число задержанных за различные правонарушения на несогласованной акции в центре Москвы возросло до 600, сообщили в городском управлении МВД.
На несогласованной акции в центре Москвы задержали около 600 человек
  • РИА Новости

«В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 30 задержанных за нарушение порядка.

2 августа в Мосгорсуде сообщили, что столичные суды арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля.

После митинга 27 июля СК возбудил дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

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