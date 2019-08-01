Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве

Короткая ссылка
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
  • Reuters

Отмечается, что к совершению преступлений причастны более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков.

«В настоящее время... задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, проводятся допросы», — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что задержания причастных к беспорядкам в ходе несогласованной акции будут продолжены.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек. За различные нарушения были задержаны 1074 гражданина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить