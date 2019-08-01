Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве

Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.

Отмечается, что к совершению преступлений причастны более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков.

«В настоящее время... задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, проводятся допросы», — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что задержания причастных к беспорядкам в ходе несогласованной акции будут продолжены.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек. За различные нарушения были задержаны 1074 гражданина.