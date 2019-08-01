Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
- Reuters
Отмечается, что к совершению преступлений причастны более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков.
«В настоящее время... задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, проводятся допросы», — заявили в ведомстве.
В СК добавили, что задержания причастных к беспорядкам в ходе несогласованной акции будут продолжены.
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек. За различные нарушения были задержаны 1074 гражданина.