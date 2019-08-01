Первый обвинённый в беспорядках 27 июля в Москве не признаёт вину

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Первый обвинённый в участии в массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве Кирилл Жуков не признаёт вину. Об этом сообщила его адвокат Светлана Байтурина.
Первый обвинённый в беспорядках 27 июля в Москве не признаёт вину
  • РИА Новости

«Вину ни в насилии, ни в массовых беспорядках он не признаёт. Он признаёт только, что участвовал в митинге», — цитирует юриста РИА Новости.

По её словам, следствие намерено просить об аресте Жукова.

Как отмечает агентство, он стал первым, кому по итогам акции предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек. За различные нарушения были задержаны 1074 гражданина.

Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

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