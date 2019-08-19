Депутаты ГД прервут отпуска для изучения вмешательства в дела России

Депутаты Государственной думы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству в дела России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Посчитали правильным, чтобы комиссия начала работать незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков», — цитирует РИА Новости парламентария.

Как уточняет агентство, в понедельник, 19 августа, Совет Госдумы решил создать соответствующую комиссию, в состав которой вошли 12 депутатов.

По словам Володина, в основе взаимоотношений с Россией должен лежать принцип невмешательства во внутренние дела.

«Огромное количество фактов сегодня говорит об обратном. Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва», призывы, указывают место сбора. Всё это говорит о вмешательстве. Мы этого допустить не можем», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа обсудят вопрос создания такой комиссии.

В начале августа в МИД России сообщили, что сделали представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Также 8 августа российское ведомство указало на недопустимость действий Deutsche Welle, которая призывала в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.