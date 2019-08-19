Депутаты ГД прервут отпуска для изучения вмешательства в дела России

Короткая ссылка
Депутаты Государственной думы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству в дела России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Депутаты ГД прервут отпуска для изучения вмешательства в дела России
  • РИА Новости

«Посчитали правильным, чтобы комиссия начала работать незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков», — цитирует РИА Новости парламентария.

Как уточняет агентство, в понедельник, 19 августа, Совет Госдумы решил создать соответствующую комиссию, в состав которой вошли 12 депутатов.

По словам Володина, в основе взаимоотношений с Россией должен лежать принцип невмешательства во внутренние дела.

«Огромное количество фактов сегодня говорит об обратном. Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва», призывы, указывают место сбора. Всё это говорит о вмешательстве. Мы этого допустить не можем», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа обсудят вопрос создания такой комиссии

В начале августа в МИД России сообщили, что сделали представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Также 8 августа российское ведомство указало на недопустимость действий Deutsche Welle, которая призывала в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить