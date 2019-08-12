В Госдуме обсудят создание комиссии по расследованию вмешательства

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На внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа обсудят вопрос создания комиссии нижней палаты парламента по рассмотрению случаев иностранного вмешательства в дела России.
В Госдуме обсудят создание комиссии по расследованию вмешательства
  • РИА Новости

«В повестку… включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Госдумы.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что совет Думы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России. 

Как отмечали в Совете Федерации, целью России является закрытие любых лазеек в законодательстве, создающих возможности для иностранного вмешательства. 

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