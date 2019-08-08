В Совфеде планируют «закрыть лазейки» для вмешательства в дела России

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT заявил, что целью России является закрытие любых лазеек в законодательстве, создающих возможности для иностранного вмешательства во внутренние дела страны.
В Совфеде планируют «закрыть лазейки» для вмешательства в дела России
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Цель Российской Федерации не в разгонках конфронтации. В данном случае речь идёт о закрытии любых лазеек для того, чтобы такого рода вмешательство не могло производиться», — заявил Климов.

Он отметил, что Россия имеет неплохую законодательную базу и нужно «просто учиться ей эффективно пользоваться».

По его словам, в Совфеде в сентябре «сделают кое-какие дополнительные предложения — и тогда о них скажут прямо».

«В рамках своего законодательства на своей суверенной территории мы многое можем сделать и реализовать из того, что уже решено, этим и будем заниматься», — сказал он.

Ранее Климов сообщил, что США и их сторонники стремятся оказать влияние на выборы в Мосгордуму, в том числе поддерживая провокации.

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