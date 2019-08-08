В Совфеде рассказали о вмешательстве США в московские выборы

Соединённые Штаты совместно с их сторонниками стремятся оказать влияние на выборы в Московскую городскую думу, в том числе поддерживая провокации. Признаки вмешательства в суверенные дела России выявлены, в частности, в недавних протестных акциях в Москве, сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Мы говорили уже раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились», — сказал он во время заседания комиссии Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России.

Он подчеркнул, что речь в том числе идёт о недобросовестном освещении выборов в Москве органами пропаганды ряда стран.

«Также речь идёт об участии в протестных акциях лиц, проходивших определённую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства», — указал Климов.

Зафиксированы и факты привлечения к обработке российских граждан структурами, которые специализируются на «лоббизме, политическом консалтинге, юридических консультациях, PR- и GR-технологиях», добавил он.

Ранее стало известно, что российский МИД направит официальные обращения к американской и немецкой сторонам по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированной акции в Москве.