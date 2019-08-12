В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
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«Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12:00 внеочередное заседание совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос», — цитирует РИА Новости парламентария.
По его словам, главе комитета по безопасности и противодействию коррупции поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения по рассмотрению фактов вмешательства.
Ранее в Совете Федерации заявили RT, что целью России является закрытие любых лазеек в законодательстве, создающих возможности для иностранного вмешательства.
Ожидается, что комиссия верхней палаты парламента проведёт встречу с послами ряда стран, действия которых, по мнению Совфеда, можно расценить как вмешательство в выборы в России.