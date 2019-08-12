В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России

Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12:00 внеочередное заседание совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос», — цитирует РИА Новости парламентария.

По его словам, главе комитета по безопасности и противодействию коррупции поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения по рассмотрению фактов вмешательства.

Ранее в Совете Федерации заявили RT, что целью России является закрытие любых лазеек в законодательстве, создающих возможности для иностранного вмешательства.

Ожидается, что комиссия верхней палаты парламента проведёт встречу с послами ряда стран, действия которых, по мнению Совфеда, можно расценить как вмешательство в выборы в России.