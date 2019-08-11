Члены Совфеда встретятся с послами ряда стран из-за митингов

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета собирается провести встречу с послами ряда стран, действия которых, по мнению Совфеда, можно расценить как вмешательство в выборы в России.

Об этом РИА Новости сказала член комиссии Людмила Бокова.

«На целом ряде посольских сайтов размещались сообщения с подробным описанием маршрутов предстоящих митингов, прошедших в Москве, и было непонятно, что это за сообщения — предостережения своим гражданам или призыв к беспорядкам», — отметила она.

Как указала Бокова, подобного рода шаги можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России, в частности в избирательный процесс. В связи с этим Совфед и хотел бы пообщаться с послами в сентябре.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать рабочую группу для расследования возможного вмешательства извне в российские выборы.