Члены Совфеда встретятся с послами ряда стран из-за митингов
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сказала член комиссии Людмила Бокова.
«На целом ряде посольских сайтов размещались сообщения с подробным описанием маршрутов предстоящих митингов, прошедших в Москве, и было непонятно, что это за сообщения — предостережения своим гражданам или призыв к беспорядкам», — отметила она.
Как указала Бокова, подобного рода шаги можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России, в частности в избирательный процесс. В связи с этим Совфед и хотел бы пообщаться с послами в сентябре.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать рабочую группу для расследования возможного вмешательства извне в российские выборы.