В Госдуме предложили изучить возможное вмешательство в выборы в России

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать рабочую группу для расследования возможного вмешательства извне в российские выборы.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сейчас выступаю с инициативой... созвать внеочередное заседание Совета думы. На этом внеочередном заседании рассмотреть вопрос о создании специальной рабочей группы, которая займётся изучением всех существующих материалов... о возможных попытках или уже осуществлённых действиях по вмешательству в избирательную кампанию в Российской Федерации», — сказал он.

По его мнению, в рабочую группу должны войти представители всех фракций Государственной думы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит обращения к американской и немецкой сторонам по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированной акции в Москве.

Позднее в Германии отреагировали на заявления МИД России о вмешательстве.