В Германии отреагировали на заявления МИД России о вмешательстве

В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали заявление МИД России о вмешательстве во внутрироссийские дела.

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД России, госпожи Захаровой, которая уже отреагировала на это», — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства Марию Адебар.

Она добавила, что позиция будет доведена до сведения российской стороны и по внутренним каналам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство обратится к США и ФРГ в связи с вмешательством их дипломатических работников и СМИ во внутренние дела России.

3 августа в МИД ФРГ заявили, что задержания участников несанкционированной акции в Москве «не соответствовали мирному характеру протестов».