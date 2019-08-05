В Германии отреагировали на заявления МИД России о вмешательстве

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В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали заявление МИД России о вмешательстве во внутрироссийские дела.
В Германии отреагировали на заявления МИД России о вмешательстве
  • Reuters

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД России, госпожи Захаровой, которая уже отреагировала на это», — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства Марию Адебар. 

Она добавила, что позиция будет доведена до сведения российской стороны и по внутренним каналам. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство обратится к США и ФРГ в связи с вмешательством их дипломатических работников и СМИ во внутренние дела России. 

3 августа в МИД ФРГ заявили, что задержания участников несанкционированной акции в Москве «не соответствовали мирному характеру протестов».

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