МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве

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Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Представление было сделано советнику-посланнику американского посольства Тиму Ричардсону.

«Подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нём и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — указали в МИД России.

Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России заявили, что 2 августа в Twitter управления по консульским вопросам Госдепартамента США была размещена карта с указанием времени, мест сбора и маршрута участников акции в Москве.

Как отметили в комиссии, «понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на картинке сохранён русский текст с призывом собираться».

Также 8 августа МИД России указал на недопустимость действий немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, которая напрямую призывала в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.

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