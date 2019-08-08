МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
- Reuters
Как сообщили в ведомстве, об этом немецкой стороне было заявлено в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески.
«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — заявили в МИД.
Там подчеркнули, что в случае повторения подобного российская сторона «оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства».
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.