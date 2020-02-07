В МИД России осудили затянутые проверки российских журналистов в ЕС

Внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей. Об этом заявили в МИД России.

«Особенно часто таким проверкам подвергаются журналисты РИА Новости», — цитирует РИА Новости доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах, который подготовил российский МИД.

В частности, в документе уточняется, что дискриминационное отношение наблюдается и по отношению к российским журналистам, работающим во Франции.

Так, в МИД отмечают, что во время избирательной кампании Эммануэля Макрона журналисты Sputnik France и RT не были аккредитованы в его предвыборный штаб.

«Елисейский дворец и МИД Франции регулярно отказывают представителям двух названных агентств (включая входящее в RT видеоагентство Ruptly) в аккредитации на свои мероприятия. Редакция Sputnik France отключена от информационных рассылок государственных органов власти», — указывается в докладе.

В сентябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лишение корреспондентов RT France и Sputnik аккредитации в Елисейском дворце «противоречит всем нормам цивилизованного поведения».

В июле МИД Великобритании отказался выдать RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ, объяснив это «активным участием» RT и Sputnik в распространении дезинформации.