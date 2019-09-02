Лавров раскритиковал ситуацию с RT и Sputnik во Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, рассказал, что обсуждал с официальными французскими лицами ситуацию вокруг RT France и Sputnik.

«Ситуация не очень оптимистичная. Потому что если я правильно информирован, если ничего не произошло за последнюю пару-тройку дней, то корреспонденты RT France и Sputnik по-прежнему лишены аккредитации в Елисейском дворце. Я поднимал этот вопрос во время визита президента Путина во Францию. У нас была отдельная беседа с министром иностранных дел Французской Республики, с внешнеполитическим советником президента Макрона», — сказал он.

Министр подтвердил, что «такое отношение к журналистам противоречит всем нормам цивилизованного поведения, всем тем договорённостям, которые многократно принимались, в том числе в рамках организаций по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Ранее Лавров, выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», напомнил, что RT и Spuntik продолжают находиться под давлением на Западе.

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