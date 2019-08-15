Лавров напомнил о ситуации с RT и Sputnik на Западе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», напомнил, что телеканал RT и Spuntik продолжают находиться под давлением на Западе.

«RT и Sputnik вдвоём создали ситуацию, когда их называют главной угрозой общественному мнению на Западе. Кстати, недавно в Лондоне была глобальная конференция по свободе СМИ. RT и Sputnik туда просто не пригласили, сказав: «Вы не средство массовой информации, а инструмент пропаганды». Как вам это нравится?» — сказал он.

Как отметил Лавров, в случае применения таких критериев и принципов «к работе на пространстве «мягкой силы» всё это выглядит как очередная попытка обеспечить себе одностороннее преимущество путём нечистоплотной конкуренции».

В июле МИД Великобритании отказался выдать RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ, объяснив это «активным участием» RT и Sputnik в распространении дезинформации.

Подробнее — в материале RT.