Лавров напомнил о ситуации с RT и Sputnik на Западе
- Reuters
«RT и Sputnik вдвоём создали ситуацию, когда их называют главной угрозой общественному мнению на Западе. Кстати, недавно в Лондоне была глобальная конференция по свободе СМИ. RT и Sputnik туда просто не пригласили, сказав: «Вы не средство массовой информации, а инструмент пропаганды». Как вам это нравится?» — сказал он.
Как отметил Лавров, в случае применения таких критериев и принципов «к работе на пространстве «мягкой силы» всё это выглядит как очередная попытка обеспечить себе одностороннее преимущество путём нечистоплотной конкуренции».
В июле МИД Великобритании отказался выдать RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ, объяснив это «активным участием» RT и Sputnik в распространении дезинформации.
Подробнее — в материале RT.
- МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы
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