Лавров назвал выдумщиками авторов теории о роли Москвы в отравлении Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал выдумщиками авторов теории о том, что за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.

Министр ответил согласием на вопрос, являются ли выдумщиками авторы информации о том, что инцидент в Солсбери спровоцировала Россия.

Также Лавров в шутку предположил, что идеи о данной теории черпаются из интернета.

«Откуда всё, из интернета», — цитирует его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее посольство России в Великобритании сравнило флакон духов на фотографии, обнародованной британской полицией в рамках расследования дела об отравлении в Солсбери, с пробиркой, которую продемонстрировал в ООН экс-госсекретарь США Колин Пауэлл.