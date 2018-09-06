Лавров назвал выдумщиками авторов теории о роли Москвы в отравлении Скрипалей
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Министр ответил согласием на вопрос, являются ли выдумщиками авторы информации о том, что инцидент в Солсбери спровоцировала Россия.
Также Лавров в шутку предположил, что идеи о данной теории черпаются из интернета.
«Откуда всё, из интернета», — цитирует его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее посольство России в Великобритании сравнило флакон духов на фотографии, обнародованной британской полицией в рамках расследования дела об отравлении в Солсбери, с пробиркой, которую продемонстрировал в ООН экс-госсекретарь США Колин Пауэлл.