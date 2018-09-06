Посольство России в Британии высмеяло фото флакона из дела Скрипалей
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В своём Twitter дипломаты опубликовали два снимка: на одном изображён Пауэлл с пробиркой, на втором — флакон из-под духов.
«Старый добрый 2003?» — отмечается в подписи.
Good old #2003style? pic.twitter.com/b9PhHy44so— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 сентября 2018 г.
В диппредставительстве считают, что продемонстрированные снимки поднимают ещё больше вопросов, а обвинения в адрес России «вновь основываются на «информации» разведки, которую никто не видел».
Ранее в Лондоне назвали имена россиян, подозреваемых в попытке убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, и опубликовали их фото.