Посольство России в Британии высмеяло фото флакона из дела Скрипалей

Посольство России в Великобритании сравнило флакон духов на фотографии, обнародованной британской полицией в рамках расследования дела об отравлении в Солсбери, с пробиркой, которую продемонстрировал в ООН экс-госсекретарь США Колин Пауэлл.

В своём Twitter дипломаты опубликовали два снимка: на одном изображён Пауэлл с пробиркой, на втором — флакон из-под духов.

«Старый добрый 2003?» — отмечается в подписи.

В диппредставительстве считают, что продемонстрированные снимки поднимают ещё больше вопросов, а обвинения в адрес России «вновь основываются на «информации» разведки, которую никто не видел».

Ранее в Лондоне назвали имена россиян, подозреваемых в попытке убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, и опубликовали их фото.