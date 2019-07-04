Путин рассказал о ключевом отличии России от США

Российский лидер Владимир Путин в интервью газете Corriere della Seraна заявил, что Москва, в отличие от США и их союзников, никогда не вмешивается во внутренние дела других государств.

«Хочу заявить предельно чётко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года», — приводит РИА Новости заявление Путина.

Он отметил абсурдность и бездоказательность обвинений в адрес России со стороны США и Евросоюза о «вмешательстве» в выборы американского президента и голосование в Европарламент.

«Им не удалось собрать факты просто потому, что они не существуют», — подчеркнул российский лидер, комментируя доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Он также обратил внимание на то, что введённые из-за данных обвинений антироссийские санкции до сих пор в силе.

«Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно «зловещее русское вмешательство» стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил», — заявил президент России.

По его словам, основная цель этих обвинений заключалась в продолжении «демонизациии» образа России в глазах европейцев.

Ранее американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с Путиным на саммите G20 в Осаке в шутку попросил «не вмешиваться в выборы».

18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году.

В МИД России заявили, что в документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США.