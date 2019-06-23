Трамп может обсудить на встрече с Путиным тему «вмешательства» в выборы
- Reuters
«Возможно. Возможно. Если хотите, то я это сделаю», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году.
Также американский лидер подтвердил, что планирует провести встречу с Путиным в рамках саммита G20 в японской Осаке.
Саммит пройдёт 28—29 июня 2019 года.
18 апреля был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.
В МИД России впоследствии заявили, что в опубликованном документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США.