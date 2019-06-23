Трамп может обсудить на встрече с Путиным тему «вмешательства» в выборы

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC не исключил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным он может поднять тему «вмешательства» в предстоящие американские выборы 2020 года.

«Возможно. Возможно. Если хотите, то я это сделаю», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году.

Также американский лидер подтвердил, что планирует провести встречу с Путиным в рамках саммита G20 в японской Осаке.

Саммит пройдёт 28—29 июня 2019 года.

18 апреля был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

В МИД России впоследствии заявили, что в опубликованном документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США.