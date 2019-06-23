Трамп может обсудить на встрече с Путиным тему «вмешательства» в выборы

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп в интервью NBC не исключил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным он может поднять тему «вмешательства» в предстоящие американские выборы 2020 года. 
Трамп может обсудить на встрече с Путиным тему «вмешательства» в выборы
  • Reuters

«Возможно. Возможно. Если хотите, то я это сделаю», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году.

Также американский лидер подтвердил, что планирует провести встречу с Путиным в рамках саммита G20 в японской Осаке.

Саммит пройдёт 28—29 июня 2019 года.

18 апреля был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

В МИД России впоследствии заявили, что в опубликованном документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить